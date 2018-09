Dounia Coesens : Nouvelle coéquipière de Zinédine Zidane

Depuis de nombreuses années, l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane est l'ambassadeur de l'association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) qui mobilise des familles pour vaincre ces maladies génétiques rares. Chaque année, le champion du monde de football organise un match caritatif auquel il invite de nombreuses personnalités, à commencer par ses coéquipiers de 1998.

Ainsi, Robert Pirès, Bixente Lizarazu, Laurent Blanc et Alain Boghossian, entre autres, ont fait le déplacement jusqu'au stade d'Evian-les-Bains. Mais ce n'est pas tout. La comédienne Dounia Coesens était également sélectionnée pour jouer dans l'équipe de Zizou. Une chance incroyable pour l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3).

Sur Instagram, la jeune femme, qui fêtera bientôt ses 30 ans (le 20 septembre prochain), a partagé avec ses abonnés cette merveilleuse journée à travers un diaporama de photos où elle pose avec chacun des joueurs : "Quand on t'offre l'opportunité de jouer avec des grands champions et tout ça pour une jolie cause... Match de foot pour @elaofficielle !! On a gagnééé et appporté une jolie somme pour les enfants de @elaofficiell", inscrit-elle en légende.

Zinédine Zidane a lui aussi souhaité immortaliser quelques instants de l'événement. Sur les réseaux sociaux, le père de quatre enfants a dévoilé une photo de lui en compagnie de ses anciens coéquipiers, de quoi rendre nostalgique les fous de ballon rond. "Toujours le Topppp de retrouver les Copains en pensant à nos familles ELA", lit-on.

Ce match de foot a permis de récolter 13 000 euros pour l'Association ELA, grâce au score de 17 à 7 pour l'équipe emmenée par Zizou. Chaque but marqué valant 500 euros.