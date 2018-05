Hugh Grant : A 57 ans, l'acteur va se marier !

Hugh Grant va prochainement vivre un heureux événement ! A 57 ans, l'acteur anglais va épouser sa compagne Anna Eberstein. Celui que la presse adorait surnommer l'"éternel célibataire" s'apprête à dire oui à sa belle Suédoise de 39 ans !

Les bans du mariage ont été publiés à la mairie de Kensington et de Chelsea, quartiers huppés de l'ouest londonien où les deux tourtereaux possèdent une demeure, a annoncé le tabloïd The Sun lundi 21 mai 2018. Selon la loi anglaise, la cérémonie se déroulera dans les trois semaines à venir. Il s'agira du tout premier mariage de Hugh Grant, qui a été révélé dans le film Quatre mariages et un enterrement. Principalement connu pour ses rôles de séducteur et de célibataire, l'acteur avait d'ailleurs confié sa peur de devenir "un vieil homme, triste et solitaire" au Daily Mirror.

Avant de tomber sous le charme de sa future épouse - ancienne productrice pour la chaîne de télévision américaine ESPN, elle est actuellement à la tête de l'enseigne suédoise de vêtements pour enfants Ace&Me –, avec laquelle il a eu trois enfants, Hugh Grant a partagé la vie de l'actrice et mannequin Liz Hurley, de Tinglan Hong (avec qui il a eu deux enfants) ou encore de Jemima Goldsmith.