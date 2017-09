Hugh Grant a 57 ans : Son ex Liz Hurley a un message particulier pour lui

Vingt-trois ans après leur apparition sur le tapis rouge de Quatre mariages et un enterrement à Londres, l Hugh Grant et Liz Hurley sont toujours aussi complices. Les deux stars, qui s'étaient rencontrées sur le plateau du tournage du film Remando Al Viento en 1987, se sont fréquentées jusqu'en 2000. Le couple s'est séparé à l'amiable après l'aventure très médiatisée de l'acteur avec la prostituée Divine Brown en 1995. Malgré l'ampleur du scandale, l'acteur britannique et le mannequin sont restés très proches. Ainsi, pour l'anniversaire du roi de la rom-com, son amie a publié sur Instagram une belle photo d'eux et un message : "Joyeux anniversaire à mon meilleur ami depuis trente ans." Une légende accompagnée de nombreux bisous.