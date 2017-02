Hugh Grant, Emily Blunt, Jamie Dornan... Des couples divins aux BAFTA 2017

All You Need Is Love disaient les Beatles. Aux BAFTA 2017, les Liverpuldiens ont été pris au mot par quelques stars, venues en couple pour immortaliser leur amour sur tapis rouge, s'afficher in love ou tout simplement rechercher le soutien auprès de l'être chéri. C'est le cas d'Emily Blunt. L'actrice britannique, qui a depuis pris la nationalité américaine, faisait son grand retour à Londres au bras de son homme, John Krasinski. Divine, l'actrice de La Fille du train portait une robe Alexander McQueen remarquée, histoire de montrer à ses anciens compatriotes qu'elle n'a pas renié la mère-patrie.

Non loin d'eux, Hugh Grant et sa compagne Anna Eberstein ont également posé devant les objectifs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur nommé pour Florence Foster Jenkins n'avait d'yeux que pour sa chérie. On pouvait en dire autant de Jamie Dornan et sa femme Amelia Warner. Deux jours après avoir marqué la première de Fifty Shades Darker à Londres, l'interprète de Christian Grey a récidivé au bras de la mère de ses deux enfants. Il a pu croiser son ancienne réalisatrice sur Cinquante nuances de Grey, Sam Taylor-Wood, qui accompagnait son mari Aaron Taylor-Johnson.

Autres locaux à s'être fait remarquer en tandem, Eddie Redmayne et sa femme Hannah Bagshawe ont brillé, non loin de J.K Rowling et son mari Neil Murray, ou encore de Preston J.Cook and et sa fiancée Julia Stiles. On a également vu Ol Parker et sa femme Thandie Newton, Olivia Hamilton et son compagnon Damien Chazelle (le réalisateur de La La Land et grand vainqueur du soir) et Stanley Tucci avec son épouse.