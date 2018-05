Hugh Grant marié : L'acteur de 57 ans a épousé Anna

L'heureuse nouvelle de cette fin de semaine concerne Hugh Grant ! L'acteur de 57 ans s'est discrètement marié avec sa compagne Anna Eberstein. Détails de la cérémonie...

Hugh Grant et Anna Eberstein se sont dit "I do" jeudi 24 mai 2018 au registre d'état civil du quartier de Chelsea, à Londres, situé près de leur domicile. Seuls la famille et les proches amis des deux époux ont été conviés à assister à l'heureux événement. Une dizaine d'invités ont ainsi été témoins de l'union du célèbre héros des films 4 Mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually.

Vêtu d'un costume noir complété par une chemise bleue et une cravate bleu marine, Hugh Grant a posé, souriant, sur ses photos de mariage au côté de son épouse et de leur fille de 2 ans et demi. Plutôt que d'enfiler une robe de mariée, Anna Eberstein portait une chemise bleu ciel à col blanc, une mini-jupe blanche et des sandales à talons compensés.

Au cours de la cérémonie, les alliances du couple ont également suscité l'attention. Hugh Grant porte désormais à l'annulaire gauche une bague en argent avec trois rubis disposés à la verticale. Son épouse a opté pour l'alliance classique avec un anneau doré.

Hugh et Anna sont les parents de trois enfants. Le dernier est né en début d'année.