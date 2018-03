Hugh Grant papa pour la 5e fois : Son ex Liz Hurley répand la nouvelle

Hugh Grant est un acteur très discret en ce qui concerne sa vie privée, certainement marqué à jamais du scandale des années 1990 dont il était malgré lui la star avec la prostituée Divine Brown. Cependant, le comédien britannique de 57 ans a vu une information personnelle confirmée dans les médias par son ex, le mannequin Liz Hurley, avec qui il a été en couple de 1987 à 2000.

Lors de l'émission très conviviale Watch What Happens Live With Andy Cohen où elle faisait la promotion de la série The Royals, la belle Elizabeth Hurley a été interrogée sur son ancien compagnon qui se dit désormais heureux papa. Le top model de 52 ans déclare alors la voix amusée : "Eh bien, il a eu un autre enfant la semaine dernière. Il en a cinq. Il a eu 50 ans et il les a tous enchaînés." Puis, elle précise : "C'est un père merveilleux. Vraiment, très doux." Toujours complice avec son ex, elle n'a pas pu s'empêcher de le taquiner un peu : "Avoir ces enfants lui a permis de passer de personne très pitoyable à personne moins pitoyable, il s'est amélioré !"

Hugh Grant a été remarqué lors de la cérémonie de BAFTA au mois de février avec sa compagne Anna Eberstein, dont le ventre était joliment arrondi. Père épanoui, il est par ailleurs le parrain du fils de Liz, Damian (né en en 2002 et dont le papa est son ex, l'homme d'affaires Steve Bing). S'il a pu être froissé que son amie parle de cette information à la télévision, gageons qu'il ne va pas le lui reprocher dans l'immédiat. En effet, la célèbre égérie d'Estée Lauder doit faire face à un drame familial : son neveu est à l'hôpital, après avoir été poignardé à Londres.