Hugh Grant : Sa femme "kidnappée" pendant leur lune de miel à Paris !

"J'ai paniqué et j'ai dit à ma femme, 'sors de la voiture', se souvient-il. Le chauffeur de taxi a dit 'Qu'est-ce-que vous faites ?' J'ai répondu, 'Votre machine ne marche pas donc on ne paye pas'. Sur ce, il a kidnappé ma femme. Il est parti avec ma femme dans la voiture !" Le comédien laisse alors le suspense entier quant à l'issue de cette péripétie peu romantique, en changeant rapidement de sujet.

Longtemps opposé au mariage, Hugh Grant a finalement dit "oui" à la mère de ses trois enfants, après six ans de vie commune. La star de Quatre mariages et un enterrement est également le père de deux autres enfants nés de sa relation plus ou moins cachée avec une certaine Tinglan Hong.