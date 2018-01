Hugh Jackman abandonné par sa mère : L'épreuve que la star a affrontée

Hugh Jackman s'est imposé à Hollywood en incarnant le puissant Wolverine. Sourire éclatant, muscles saillants et bonne humeur imperturbable, rien ne semble atteindre la star australienne de 49 ans qui brille désormais dans le film The Greatest Showman (en salles le 24 janvier). Pourtant, avant d'être le surhomme qu'on connaît, il a dû affronter une épreuve douloureuse : celle d'être abandonné par sa mère. Pour le magazine WHO, il revient sur son passé...

"C'était traumatisant, raconte Hugh Jackman. Je pensais qu'elle reviendrait. Et puis ça a duré." La maman de l'acteur a quitté le foyer, laissant son mari Christopher élever seul leurs quatre enfants, tout en continuant sa carrière d'avocat. Elle revenait une fois par an. "Je me souviens du matin de son départ, c'est bizarre de choisir ça comme souvenir. Je me souviens l'avoir vue avec une serviette sur les cheveux, nous disant au revoir. Ensuite, je suis allé à l'école et quand je suis rentré, il n'y avait plus personne dans la maison. Le lendemain, il y avait un télégramme d'Angleterre, ma mère y était. Et puis c'est tout. Papa priait chaque soir pour son retour."