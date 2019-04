Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness : 23 ans de mariage fêtés à la plage

Le début du printemps a réveillé une envie collective de vacances d'été. Impatient, Hugh Jackman s'est envolé au soleil avec son épouse Deborra-Lee Furness. Pour leur 23e anniversaire de mariage, le couple a posé ses valises à Hawaï et profité d'un séjour mémorable...

C'est à Honolulu, la capitale de l'État d'Hawaï, que Hugh Jackman et Debora-Lee Furness sont partis en spring break ! Les acteurs de 50 et 63 ans y ont célébré leurs noces de béryl et enchaîné les après-midis à la plage. Le week-end dernier (dimanche 14 avril), les mariés et plusieurs amis ont été surpris dans le quartier de Waikiki. La joyeuse bande a fait du canoë et une balade en catamaran avant regagner la terre ferme.

Hugh Jackman fait fi des rumeurs d'homosexualité dont il fait l'objet ! Le héros du film The Front Runner (sorti le 16 janvier dernier) est toujours aussi fou amoureux de Debora-Lee Furness qu'au début de leur histoire d'amour, entamée sur le lieu de tournage de la série australienne Correlli, en 1995.

Le comédien a souhaité un joyeux anniversaire de mariage à sa compagne en publiant une photo d'eux deux, vieille de plusieurs décennies.