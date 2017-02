Hugh Jackman : Sixième tumeur cancéreuse et nouvelle opération chirurgicale

Le dernier traitement qu'avait subi le comédien australien remonte pile à un an, en février 2016. En mai 2015, le célèbre interprète de Wolverine dans la saga X-Men avait admis auprès du WHO Magazine que des rechutes étaient prévisibles et qu'il devait se faire examiner tous les trois mois afin d'éviter une éventuelle propagation du cancer. "Je suis très réaliste et il est fort probable que j'en contracte plusieurs autres, ce qui n'est pas peu commun pour un Australien. Ce qui est beau, c'est que tout ceci peut être évité, il faut juste faire des contrôles. Je pourrais être flemmard mais je ne le suis pas du tout", avait-il alors déclaré.