Hugo Clément en couple avec Caroline Receveur ? L'erreur qui fait sensation !

Gala ne s'attendait sûrement pas aux conséquences d'une petite boulette... Le 14 mai 2018, le magazine français a dédié un article à Caroline Receveur qui montait les marches du 71e Festival de Cannes en compagnie de son chéri, Hugo Phillip. Sauf que voilà, à la place de voir le nom du mannequin qui va bientôt devenir père d'un petit Marlon, les lecteurs ont pu lire Hugo Clément. Petit bémol, ce n'est pas la même personne...

Et surprise, c'est Hugo Clément lui-même qui a relevé l'erreur et ce, très rapidement en la publiant sur ses réseaux sociaux. "Euh @carolinereceveur, t'aurais pu me le dire quand même, on est deux dans un couple wsh", a-t-il écrit avec beaucoup d'humour en légende du screenshot de l'article. Sur Twitter, Caroline Receveur s'est amusée de cette déclaration en répondant avec deux emoji très drôles (le petit singe qui cache ses yeux et le smiley en plein fou rire). Voilà, une belle boulette qui a fait rire des milliers d'internautes !