Hugo Clément : La vérité sur son crâne rasé

En décembre dernier, Hugo Clément créait la surprise en dévoilant un tout nouveau look. Exit sa crinière châtain effet coiffé décoiffé, le journaliste de 29 ans affichait un crâne rasé ! Un changement radical qui a suscité bon nombre d'interrogations. Mercredi 6 mars 2019, trois mois plus tard, l'amoureux de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld a levé le mystère.

C'est au micro de Jordan Deluxe sur les ondes de Voltage que le journaliste de Konbini, passé par Quotidien (TMC), s'explique sur ce nouveau look capillaire. "C'était un action ou vérité avec ma copine", lance Hugo Clément. Un pari perdu qui a plutôt arrangé ses affaires comme il le confie : "Pendant quinze ans, j'ai été coiffé comme ça. C'est un truc que j'adorais. J'adore avoir la tête rasée et passer la main sur le crâne, je trouve que c'est super agréable (...). J'ai pris l'excuse de l'action ou vérité et je l'ai fait."

Un changement de look qui n'est pas au goût de tous... En effet, si Hugo Clément en est fan, d'autres le préféraient avec son ancienne coupe, estimant que ce crâne rasé lui donne un visage moins doux. "Les gens se sont dit : 'Mais il est moche en fait !'", lance-t-il amusé. D'ailleurs, le chéri de la belle Miss France 2006 avoue profiter de cette coupe de cheveux pour masquer au mieux son alopécie présente depuis ses jeunes années.