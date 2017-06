Hugo Gélin s'est marié devant tous ses amis, Pierre Niney, Manu Payet...

Professionnellement, tout va bien pour le réalisateur Hugo Gélin, âgé de 37 ans. Sa réalisation Demain tout commence avec Omar Sy a dépassé les 3 millions d'entrées. Artistiquement, il a eu le privilège de faire partie du jury du Festival du film romantique de Cabourg, présidé par Marion Cotillard, qui a sacré le film chilien Une femme fantastique. Et dans sa vie personnelle, il est littéralement sur un nuage puisqu'il vient de se marier ! Le magazine Ici Paris révèle que le metteur en scène, petit-fils de Daniel Gélin, a dit oui à Nina Rives.

Sur la photo de groupe publiée par Ici Paris, on découvre les heureux mariés posant avec tous leurs proches, lui, le cinéaste, en chemise blanche et pantalon bleu, elle, scripte, tout de blanc vêtue mais troquant l'habituelle robe contre un pantalon seyant. Un charmant cliché sur lequel on peut distinguer Pierre Niney, Manu Payet, Julie Fournier, Jonathan Cohen et Aurélien Wiik.

Personne n'est étonné de voir sur le compte Instagram du nouveau mari aux anges un joli dessin de flamands roses amoureux...