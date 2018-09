Hugo Lloris amoureux au Stade de France : Baisers du capitaine à sa belle Marine

Hugo Lloris aurait sans aucun doute aimé fouler à nouveau la pelouse du Stade de France le 9 septembre dernier. Pour la toute première fois depuis leur titre de champion du monde décroché en Russie, les joueurs de Didier Deschamps ont rejoué devant leur public à l'occasion du match contre les Pays-Bas organisé dans le cadre de la Ligue des nations. Mais sans leur gardien de but numéro 1 forfait et remplacé par Alphonse Aureola. Une semaine après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Londres, le gardien et capitaine de l'équipe anglaise de Tottenham s'est blessé à la cuisse.

Le portier de 31 ans originaire de Nice était toutefois présent dans les tribunes du Stade de France qui affichait complet et comptaient de nombreuses personnalités dont Rachel Legrain-Trapani venue soutenir son compagnon Benjamin Pavard. Installé juste en dessous du président de la République Emmanuel Macron et de la première dame, non loin du chanteur M. Pokora, Hugo Lloris n'était pas seul mais accompagné de sa femme Marine.

Mariés depuis 2012, parents de deux petites filles, Anna-Rose (née en juillet 2012) et Giuliana (née en février 2014), Hugo et Marine Lloris sont apparus très amoureux, échangeant des baisers en tribunes.

Une fois la rencontre terminée, le gardien de but a quitté sa femme pour rejoindre ses coéqupiers et fêter une nouvelle fois le titre de champion du monde. Une grande célébration en communion avec les supporters avait été prévue ainsi que la venue du groupe Magic System et du chanteur Vegedream à qui l'on doit le titre Ramenez la coupe à la maison. Malgré son forfait et sa sortie de route à Londres, Hugo Lloris n'a pas manqué d'être acclamé.