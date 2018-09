Hugo Lloris au tribunal : Lourde amende pour sa conduite en état d'ivresse

Hugo Lloris avait rendez-vous avec la justice mercredi 12 septembre 2018. Le tribunal de Westminster lui a infligé une suspension de permis de 20 mois et d'une amende de 50 000 livres (soit 56 183 euros) à la suite de son arrestation pour conduite en état d'ivresse survenue le 24 août dernier.

Le gardien de but de 31 ans, qui a plaidé coupable, avait été arrêté sur Gloucester Place de Londres lors d'un banal contrôle routier. Au-dessus de la limite autorisée (0,8 g par litre de sang en Angleterre contre 0,5 g en France), le champion du monde avait été emmené au commissariat de Charing Cross. Lors de ses sept heures en garde à vue, ses empreintes avaient été enregistrées, un test ADN effectué ainsi qu'un mugshot comme l'avait rapporté The Sun.

Peu avant son arrestation, le capitaine de l'équipe de France et de Tottenham avait passé la soirée avec d'autres joueurs français, Laurent Koscielny (Arsenal) et Olivier Giroud (Chelsea), dans un restaurant situé dans le quartier de Mayfair, Le Bagatelle.

Au lendemain de son arrestation, Hugo Lloris – forfait lors des deux derniers matchs de l'équipe de France pour cause de blessure à la cuisse – avait présenté ses excuses. "Je tiens à m'excuser de tout coeur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs, avait-il fait savoir le père de famille dans un communiqué. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner."

Invité de l'émission Footissime (RMC Sport 1) le 10 septembre dernier, le sportif a une fois encore assumé son écart de conduite. "Comme chaque homme, j'ai ma vie privée. J'ai fait une erreur, il faut l'assumer. Il faut rester concentré sur le plus important à mes yeux, le rectangle vert. J'ai le soutien de ma famille, de mes amis, de ma famille. Et j'ai toujours cette envie d'aller sur le terrain pour prendre du plaisir et continuer à m'améliorer", a-t-il confié.