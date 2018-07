Hugo Lloris et ses filles, irrésistibles : Baisers à trois sur la Coupe du monde

Au même titre que les Benjamin Pavard, N'Golo Kanté, Samuel Umtiti ou Kylian Mbappé, le nom d'Hugo Lloris, chanté et scandé, aura été entendu durant ce Mondial 2018. En même temps, l'ex-gardien de l'Olympique lyonnais (il évolue aujourd'hui à Tottenham en Angleterre) aura été l'auteur d'une très belle Coupe du monde. Et ce titre, on le lui doit aussi beaucoup.

Au coup de sifflet final, c'est avec ses coéquipiers, mais aussi avec ses proches qu'il a fêté le titre. L'une des images fortes reste notamment ce cliché des deux filles d'Hugo, Giuliana, 4 ans, et Anna-Rose, 7 ans, embrassant le fameux trophée avec leur père. Nul doute que Marine Lloris, la mère des deux petites et le plus fidèle soutien de son mari, était aux anges devant pareille photo.

On avait ainsi oublié que, pendant le match, s'il a sauvé la France avec quelques arrêts décisifs, il a aussi été l'acteur d'un but gag signé Mandzukic (qui permettait aux Croates de réduire le score à 4-2). Une boulette que le champion a tenté de minimiser et qui ne semble pas l'avoir affecté. "Le plus important, c'est l'arrêt à 1-1. Un moment de relâchement à 4-1 mais ça reste anecdotique", a-t-il plaidé sur TF1.