Hugo Lloris : Excuses après la sortie de route et possibles sanctions

Hugo Lloris n'oubliera pas de si tôt la journée du 24 août 2018. Alors qu'il circulait au volant de sa voiture en plein coeur de Londres, le footballeur français de 31 ans a été victime d'un contrôle de police inopiné après que sa conduite a interpellé les agents. Sous l'emprise d'alcool, le champion du monde a été emmené au commissariat de Charing Cross où il resté sept heures en garde à vue, ses empreintes enregistrées, un test ADN effectué ainsi qu'un mugshot comme l'a rapporté The Sun. Il a ensuite été inculpé pour conduite en état d'ivresse, et "a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mardi 11 septembre", a officialisé un porte-parole de Scotland Yard. Hugo Lloris avait passé la soirée avec d'autres joueurs français, Laurent Koscielny et Olivier Giroud.