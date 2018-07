Hugues Aufray et sa jeune chérie, si amoureux au Longines Paris Eiffel Jumping

Remises de prix et moments de franche convivialité : c'était le programme de cette troisième et ultime journée du Longines Paris Eiffel Jumping, compétition de saut d'obstacles qui s'est déroulée du 5 au 7 juillet 2018 au Champs-de-Mars. Samedi, de nombreuses personnalités avaient encore répondu présent au côté des organisateurs pour soutenir les cavaliers (dont Mimi et Sophie Gochman, Julien Epaillard et Danielle Goldstein) et prendre la pose devant les photographes, toujours entourés de Virginie Coupérie-Eiffel.

Parmi elles se trouvaient un Hugues Aufray très amoureux de sa jeune compagne Muriel (sa maîtresse depuis 2005, lui qui partage également sa vie avec Hélène, sa femme depuis 67 ans), Françoise Vidal (veuve de Jean Rochefort venue remettre un prix hommage qui porte le nom de son mari), Juan-Carlos Capelli, Christophe Bonnat, Rama Diop, Safy Nebbou, Vanille Leclerc (fille de Virginie Coupérie-Eiffel et Julien Clerc), Diane de Mac Mahon (l'épouse de Guillaume Durand) et sa fille Angélique, Richard Dacoury, l'acteur Michel Blanc, Jean-Claude Jitrois, Christine Arron et la princesse Sirivannavari Nariratana de Thaïlande.

Jean-Charles de Castelbajac, qui a imaginé cette année l'affiche du Longines Paris Eiffel Jumping, était également de nouveau présent au bras de sa compagne Pauline de Drouas.

Cette édition du Longines Paris Eiffel Jumping s'est clôturée avec la victoire de l'Egyptien Sameh El Dahan et Suma's Zorro. Harrie Smolders et Don VHP Z complètent le podium.