Hyphen Hyphen: Titubante et alcoolisée, Santa lynchée pour le fiasco à l'Olympia

Heureux à l'idée de se produire à l'Olympia, dans le 9e arrondissement de Paris, les membres de Hyphen Hyphen avaient posté un message sur Twitter peu avant le concert. "Aujourd'hui nous faisons le premier @OLYMPIAHALL du reste de nos vies, le stress est à son comble tout comme la salle. MERCI. La Fête continue. l'Olympia ré-ouvrira ses portes après notre concert pour toute la nuit", pouvait-on lire. Mais la fête avait visiblement commencé en amont...

Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs du concert ont partagé photos et vidéos illustrant des propos tranchés pour se plaindre du désastre du concert. La raison ? Le comportement de la chanteuse Santa, de son vrai nom Samantha Cotta. Cette dernière était visiblement très alcoolisée et on a pu la voir tituber et même tomber en plein spectacle. Un concert écourté et une prestation vocale de la chanteuse jugée catastrophique... "La voix de Samantha d'@HYPHENHYPHEN est complément en dessous. Un de mes voisins est persuadé qu'il y avait une bande sur la plupart des titres pour camoufler le foirage total" ; "Après un malaise sur scène le groupe a tenté, coûte que coûte, de continuer le concert Show must go on" ; "Ce n'était pas un concert mais un suicide en direct. Dommage que @DecibelsProd_ n'ait pas eu les couilles d'arrêter ce massacre quand la chanteuse s'est effondrée sur scène. Qu'est-il prévu pour obtenir un remboursement des places ?", peut-on notamment lire.