Ian Somerhalder et Nikki Reed parents d'une fille : Son drôle de nom révélé

Carnet rose pour Ian Somerhalder (Vampire Diaries) et Nikki Reed (Twilight, Thirteen) ! Le jeune couple a fêté la naissance de leur premier enfant, une fille, qui est venue au monde fin juillet. Selon E ! News, Nikki a accouché le 25 juillet dans le plus grand secret. Côté prénom, les deux jeunes parents se sont inscrits dans la lignée des doubles prénoms étranges. Ils ont ainsi donné à leur fille un prénom d'origine masculine et sanskrite, Bodhi, qui signifie sage et éveillé, l'affublant d'un deuxième prénom français, Soleil. La petite s'appelle donc Bodhi Soleil Reed Somerhalder.

L'heureuse nouvelle arrive juste après la parution d'une interview de Nikki Reed pour le magazine Fit Pregnancy. L'actrice et scénariste s'y confiait ouvertement sur sa grossesse, expliquant comment cette expérience de 9 mois l'avait complètement chamboulée dans le bon sens du terme. "La grossesse est le moment de votre vie où vous trouvez vraiment votre chemin. Je suis en train de monter et lancer une société qui est un rêve en train de se concrétiser. Honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi bien", explique la jeune de 29 ans qui monte sa propre société de vêtements eco-responsables.

"Ian blague sur le fait qu'il aimerait que je sois enceinte pour la vie, affirmait la future maman dans cette interview. Je suis quelqu'un de déterminée avec beaucoup d'énergie, je peux gérer plusieurs sociétés, lire quatre livres en même temps et faire une conférence téléphonique tout en préparent à dîner. Mais enceinte, je suis une meilleure version de moi-même. Je suis vraiment détendue et tranquille, ce qui je trouve est le meilleur avantage."

Dans ce même entretien, la belle brunette révélait également avoir fait un choix radical avec son compagnon. "Nous allons prendre un mois de congé, juste pour nous et le bébé, confie la star de 29 ans. Un mois de silence, sans visiteurs et sans téléphone." Elle s'explique : "Nous allons éteindre nos téléphones, comme ça, nous ne nous sentirons pas obligés de communiquer sans cesse. Sinon, on recevra des messages toutes les cinq minutes. 'Comment ça va? Je peux avoir une photo?' On ne peut pas revivre ces 30 premiers jours et on veut vraiment être présents."