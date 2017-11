Ice Bucket Challenge : Mort à 46 ans de son instigateur

Il s'appelait Anthony Senerchia Jr. Parfait anonyme, il avait instigué ce désormais fameux Ice Bucket Challenge consistant à se renverser un seau d'eau glacé sur la tête dans le but de récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot et sensibiliser le grand public à sa dangerosité.

Cet homme est mort le 25 novembre dernier. Il avait 46 ans. "Il a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à la sclérose latérale amyotrophique [nom scientifique de la maladie de Charcot, ndlr] et est à l'origine du Ice Bucket Challenge, qui s'est répandu dans le monde entier", indique la nécrologie rédigée par sa famille, laquelle salue "son attitude positive et son esprit combattant" qui "lui ont permis de dépasser les attentes des médecins, en vivant dix années de plus que ce qu'ils avaient envisagé".

"On se souviendra de lui comme d'une boule d'énergie qui a tout essayé dans la vie. Il était très proche de sa famille, généreux et toujours prêt à tendre la main aux autres. C'était un mari formidable, un père fier, un fils aimant et un frère génial. Il va manquer à tous ceux qui le connaissaient", écrivent ses proches dans ce touchant message.

De sa courte existence, Anthony Senerchia Jr. aura réussi l'impensable : déjouer les pronostics des médecins et lancer un mouvement populaire qui finira par rapporter plus de 100 millions de dollars à l'association ALS. De nombreuses personnalités, de Jennifer Aniston à Mark Suckerberg, Kristen Stewart, Anna Wintour ou encore Leonardo DiCaprio y ont participé. En France, Franck Dubosc (dont le père est mort de la maladie de Charcot), Cyril Hanouna, Carole Rousseau ou encore Johnny Hallyday s'étaient également mouillés.