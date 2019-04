Idris Elba s'est marié avec Sabrina Dhowre : noce magique au Maroc...

"Le mariage, ce n'est pas le but ultime de ma vie", déclarait en juillet 2017 Idris Elba, échaudé par deux échecs en la matière et alors qu'il évoquait sa relation avec Sabrina Dhowre, de 17 ans sa cadette. Et pourtant : en février 2018, l'acteur anglais mettait un genou à terre pour faire sa demande. Quatorze mois plus tard, le couple vient de célébrer son mariage au Maroc. Third time's a charm, comme on dit !

Idris Elba, 46 ans, et Sabrina Dhowre, 29 ans, se sont en effet mariés vendredi 26 avril 2019 au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Ksar Char Bagh à Marrakech et que l'édition britannique du Vogue a eu le privilège de suivre et d'immortaliser, grâce au photographe Sean Thomas. En ce jour si spécial, la mariée, auprès de son époux dans un costume signé Ozwald Boateng, a porté deux magnifiques robes conçues par Vera Wang - une robe A-line bustier pour la cérémonie, une autre décolletée en V en dentelle et rebrodée de perles pour la réception - dont on peut découvrir un aperçu sur le site de la publication, en attendant la parution de son numéro de juillet qui détaillera en images ces noces prévues sur trois jours.

Les invités du couple, qui se trouvaient quelques jours plus tôt au Festival de Coachella où Idris se produisait cette année, auront pu apprécier, à la veille du mariage, un dîner sur le thème "couleurs du souk" au somptueux hôtel cinq étoiles Amanjena, puis une fête en blanc "dans une atmosphère de festival" au Mandarin Oriental ce samedi 27 avril. Dépaysement et tournée des palaces : nul doute que la noce aura été pour tous mémorable ! D'autant qu'on est prêts à parier qu'Idris Elba aura joué les DJs comme lors du mariage de ses amis le prince Harry et Meghan Markle l'an dernier.