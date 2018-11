Idris Elba, sacré "homme le plus sexy" : "Ma maman sera très, très fière !"

Dans une vidéo enregistrée pour l'émission de Jimmy Fallon, Idris Elba a réagi : "C'est génial ! Je suis très heureux. Mille mercis au magazine People de faire de moi l'homme le plus sexy du monde. Ma maman sera très, très fière", a-t-il glissé avec malice.

Celui qui a longtemps été pressenti pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond et qui est connu du grand public pour ses rôles dans la série The Wire et dans l'univers Marvel (il incarne Heimdall dans la trilogie Thor et dans les derniers épisodes d'Avengers), Idris Elba a également évoqué ce titre dans une interview pour People, forcément. "Lorsqu'on me l'a dit, j'ai dit : 'Quoi, vraiment ?' J'ai cherché le miroir, je me suis regardé dedans. Et je me suis dit : 'C'est vrai que tu es plutôt sexy aujourd'hui.' Mais pour être honnête, c'était juste un sentiment agréable. Une chouette surprise. Un boost pour l'ego, c'est clair", a-t-il glissé.

Fiancé depuis quelques mois au mannequin Sabrina Dhowre (29 ans), Idris Elba a aussi évoqué sa plus grande fierté : ses enfants Isan (née en 2002, dont la maman est a première épouse Hanne Norgaard) et Winston (né en 2014 de sa précédente relation avec le top Naiyana Garth). "Être témoin de la naissance de mes enfants a été la plus merveilleuse des choses. J'adore être papa, j'aime câliner, dire 'je t'aime'. Je suis sûr que ma fille me dira : 'OK papa, détends-toi.' Mon fils est encore à l'âge où il aime les bisous", a-t-il conclu.