Iggy Azalea en couple : Elle échange des commentaires coquins avec son chéri

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux d'Iggy Azalea découvrent le visage de son nouveau petit ami. La bombe sort avec un joueur de football américain et échange avec lui des commentaires coquins sur les réseaux sociaux...

L'heureux élu s'appelle DeAndre Hopkins, a 26 ans et exerce le métier de joueur de foot US. Hopkins évolue en NFL, au sein de l'équipe des Houston Texans et y tient le poste de receveur. De nombreux internautes ont découvert son visage et sa carrière suite à la publication d'un échange coquin avec sa nouvelle petite amie, Iggy Azalea.

Jeudi 2 août 2018, DeAndre a partagé sur Instagram une photo de lui à un entraînement de foot. Il écrit en légende : "Mes australiens m'appellent Légende", un commentaire auquel l'Australienne Iggy Azalea a répondu : "Je pourrais réfléchir à t'appeler autre chose."