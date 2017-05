Iggy Azalea : La bombe australienne, en couple avec un footballeur ?

Les couples de stars se font et se défont, sous le soleil de Hollywood ! Un nouveau-venu aurait récemment vu le jour, composé d'Iggy Azalea et du footballeur Odell Beckham Jr. Ce dernier est soupçonné d'avoir fait faux bon à son équipe pour passer du temps avec sa chérie...

Odell Beckham Jr est l'un des athlètes les plus controversés de la NFL, la faute à son mode de vie extra sportif, ses célèbres fréquentations et ses nombreuses conquêtes. Il fait de nouveau les choux gras de la presse avec sa relation supposée avec Iggy Azalea. Le receveur des New York Giants et la rappeuse australienne ont profité d'une soirée ensemble ce lundi 22 mai, à Los Angeles. Odell, Iggy et plusieurs amis se sont rendus dans un bowling de la Cité des anges. Ils se seraient isolés de longues minutes pour discuter et se seraient livrés à des gestes d'affection.

Si ce flirt a révolté certaines personnalités médiatiques spécialistes du sport, c'est parce que Odell Beckham Jr était censé rejoindre ses partenaires dans le New Jersey. Les Giants de New York sont en pleine préparation du championnat de foot US à venir. Beckham Jr a déjà manqué plusieurs entraînements de cette pré-saison.

L'intéressé a réagi à la nouvelle polémique sur Twitter en publiant le statut suivant : "'De nos jours, s'ils n'ont pas d'actu, ils en créeront une...' Je vais peut-être me tatouer cette phrase."