Iggy Azalea torride avec son nouveau chéri : Des vacances brûlantes d'amour

Le décor est le même mais le partenaire est différent. Quatre mois après son séjour à Cabo San Lucas avec French Montana, Iggy Azalea est partie se dorer la pilule au Mexique avec un autre rappeur. La chanteuse de 26 ans a semble-t-il retrouver l'amour après le fiasco de ses fiançailles avec le volage Nick Young. En témoignent plusieurs photos publiées sur le site du DailyMail, l'interprète de Team file le parfait amour avec un certain LJay Currie.

Le rappeur et producteur âgé de 26 ans a travaillé avec Chris Brown et publié un morceau intitulé Roll With Me avec Lil Caine et Gemaine, il y a 2 ans. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui, en revanche, la nature des sentiments qu'il entretient pour la blonde est on ne peut plus claire. Surpris en plein câlin sur le pont d'un luxueux bateau, le couple est sur un petit nuage. Baiser torride, douche en amoureux et mains baladeuses : c'est le big love !

"Ils ont pris deux jet privés séparément pour aller assister à l'anniversaire d'un de leurs amis. Ils étaient inséparables et ont multiplié les gestes d'affection publique. Ils ont loué un yacht et se sont embrassés sur le pont. Il s'est amusé à l'arroser avec le jet d'eau et n'a pas hésité à épouser son corps de ses mains. Ensuite, ils sont allés faire du jet-ski puis il l'a porté sur son dos jusqu'à la plage", résume un informateur du magazine Us Weekly.

Après la publication des photos dans la presse, Iggy alias Amethyst Kelly de son vrai nom, n'a pas tardé à réagir. "Vous vous êtes tous trompé de cible. Mon nouveau mec", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et un de ses amis. Une pointe d'humour qui ne trompe pas !

Depuis, Iggy Azalea est de retour au bercail et en studio où elle a été photographiée avec Dinah Jane des Fifth Harmony. Rentrée à Los Angeles, elle travaillerait à la publication de son nouvel album, Digital Distorsion, prévue depuis plus d'un an. "Mon album est terminé depuis des mois mais j'ai eu beaucoup de travail avec X-Facto. Je vais sortir un nouveau single, sur lequel je chante avec une autre fille. C'est prévu pour janvier, j'ai hâte", a-t-elle déclaré lors de son passage à la radio Nova en novembre dernier. On attend toujours.

Coline Chavaroche