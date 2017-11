Igor Bogdanov, arrêté, se justifie : "La peine d'un amour qui prend fin..."

Arrêté après être entré dans l'appartement de son ex-compagne Julie Jardon, supposément par la force, Igor Bogdanov a passé plusieurs heures en cellule et sera prochainement convoqué au tribunal pour "violation de domicile et dégradation légère de biens privés". Pour la première fois, il s'exprime sur cette affaire.

C'est dans les pages du journal Le Parisien, dans son édition du 24 novembre, que le décrié scientifique et animateur se livre. "Je suis effaré par les proportions que cette affaire a prises. (...) À la peine personnelle d'un amour qui prend fin vient s'ajouter une peine médiatique à laquelle je ne m'attendais pas. Ça m'a vraiment affecté", dit-il. Igor Bogdanov (68 ans) – qui a passé deux ans et demi avec Julie Jardon (24 ans), laquelle l'a quitté il y a environ deux semaines – affirme ne pas avoir fait usage de la force pour parler à son ex-compagne, qui clame de son côté qu'il s'était caché dans l'escalier de son immeuble du 7e arrondissement de Paris et avait forcé sa porte. "Je lui ai simplement dit d'ouvrir la porte. Je suis entré et on a parlé sereinement. Je ne l'ai jamais menacée et elle ne le sera jamais", ajoute-t-il.

Igor Bogdanov, que l'on pouvait voir en toute décontraction au théâtre avec son frère jeudi 23 novembre, ajoute que le récit de son arrestation par la police a été déformé. "Je n'ai jamais été menotté, contrairement à ce qui a été dit. Quand les policiers sont venus me chercher, ils m'ont dit : 'On ne va pas vous mettre les menottes, on vous connaît.' Je les ai remerciés. Et ensuite, la garde à vue s'est bien passée. Je n'ai jamais été enfermé", relate-t-il. L'ex-animateur de Temps X, qui dit ne rien avoir à se reprocher, élude le coup de téléphone passé à la police par le nouveau compagnon de Julie Jardon. 'Il n'a aucune raison de se placer comme un défenseur. Parce que ce n'est pas le cas", dit-il.

Igor Bogdanov a été placé sous contrôle judiciaire et affirme que sa convocation devant la justice est "révocable" car "la procédure est vide".

À suivre...

Thomas Montet