Igor Bogdanov : Complice avec Julie Jardon à Cannes en soirée et sur les marches

Mardi 15 mai 2018, le Festival de Cannes accueillait l'avant-première du film Solo: A Star Wars Story. Un événement auquel a pris part un parterre de stars dont le scientifique et animateur télé Igor Bogdanov. Il était venu accompagné de son frère Grichka et de... Julie Jardon.

On les pensait fâchés et totalement séparés mais, depuis l'hiver dernier, il semble qu'Igor Bogdanov (68 ans) et le mannequin Julie Jardon (24 ans), ont renoué des liens... Les deux complices, qui ont été ensemble pendant deux ans avant que la jeune femme ne quitte le décrié scientifique pour refaire sa vie avec Nicolas Mereau, ont déjà été revus prenant la pose ensemble en janvier dernier puis, peu après, Grichka confiait que les tourtereaux s'étaient remis ensemble avant de faire marche arrière !

Si on ne peut pas dire officiellement qu'Igor Bogdanov et Julie Jardon sont à nouveau ensemble, leur participation commune à la montée des marches de Solo: A Star Wars Story lors du 71e Festival de Cannes est troublante. Trois jours plus tôt, ils étaient aussi repérés en soirée au VIP Room...

Pour rappel, Julie Jardon a porté plainte contre Igor Bogdanov en novembre dernier car celui-ci aurait tenté de rentrer par la force dans son appartement parisien. Le scientifique devait comparaître en mars dernier devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour "violation de domicile" et "dégradation légère de biens privés".

