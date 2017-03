Igor Bogdanov : Complice avec sa nouvelle compagne, Julie Jardon

Igor Bogdanov est un homme amoureux et il ne s'en cache pas. Le scientifique, animateur, comédien et romancier vit une nouvelle histoire d'amour avec le mannequin Julie Jardon. Le couple a été repéré au 37e Salon du livre...

Le 26 mars, entre deux stands dans les allées du parc des expositions de la porte de Versailles, les badauds ont pu voir Igor Bogdanov très complice avec sa nouvelle amoureuse, qui ne le quittait pas d'une semelle. S'il n'a pas manqué de se montrer présents pour ses fans venus faire dédicacer un exemplaire de Le Livre des merveilles technologiques écrit avec son frère Grichka, Igor était visiblement ravi d'avoir le soutien de sa chérie..

Alors qu'on l'avait laissé marié avec Amélie de Bourbon-Parme (on ne sait pas si le couple a divorcé), l'été dernier on apprenait le coup de foudre entre Igor Bogdanov et Julie Jardon, qui faisaient la fête en compagnie de Massimo Gargia.

Thomas Montet