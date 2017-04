Igor Bogdanov et sa chérie, unis pour le retour de Samy Seghir (Neuilly Sa Mère)

C'est avec son amoureuse qu'Igor Bogdanov est venu découvrir la nouvelle pièce très engagée du théâtre du Gymnase de Paris, Les Fantômes de la Rue Papillon. En compagnie de sa chérie Julie Jardon, ainsi que son frère jumeau Grichka, il a salué la prestation de Samy Seghir, révélé par son rôle dans le film Neuilly Sa Mère ! et Michel Jonasz, qui signe son grand retour sur les planches.

Les deux acteurs incarnent respectivement "un jeune rebeu" et un vieux juif solitaire dont les fantômes se retrouvent sur un banc de la rue Papillon, où ils vont faire connaissance et échanger sur leurs souvenirs passés entre Occupation, Soah et bridames quotidiennes. Ils réalisent alors avoir été tués pour les mêmes raisons fondamentales qui se nourrissent de la haine de l'autre.

La représentation a eu lieu ce mercredi 26 avril lors d'une soirée organisée par Les amis d'Elnet, qui travaillent au niveau du gouvernement, des partis politiques et au sein de la société civile, afin d'oeuvrer au renforcement des relations bilatérales entre la France et Israël.

Arié Bensemhoun et Pierre Dassas, tous deux membres du comité qui oeuvre pour une meilleure connaissance de la réalité historique, culturelle, économique et politique d'Israël, étaient présents ce soir-là, de même que l'acteur et humoriste Michel Boujenah ainsi que le scénariste Dominique Coubes.

Coline Chavaroche