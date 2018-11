Igor Bogdanov et sa jeune chérie Julie Jardon, couple macabre pour Halloween

Au restaurant, club et bar à cocktails Pachamama, dans le 12e arrondissement de Paris, se tenait la soirée Halloween, le bal des vampires. Pour l'occasion, quelques personnalités étaient conviées à faire la fête dans une ambiance très dark.

On a ainsi pu voir le décrié scientifique Igor Bogdanov, tout sourire. L'ancien co-animateur de Temps X, récemment endeuillé par le suicide de son ami producteur Cyrille. P - un homme avec lequel une procédure judiciaire était en cours pour une très floue histoire de sous - a fait la fête avec sa jeune compagne de 44 ans sa cadette, le mannequin Julie Jardon. Le couple, qui a été ensemble pendant deux ans avant de se séparer, a remis le couvert il y a quelques mois. Entre temps, la jeune femme avait déposé plainte contre Igor suite à une effraction à son domicile et avait dit ne plus vouloir l'approcher avant de changer d'avis... D'ailleurs, au cours de la soirée, on a aussi pu voir le bref ex-compagnon de Julie, Nicolas Mereau.

Parmi les fêtards, il fallait également compter sur la présence de Albert de Paname, Jordan de Luxe, Dan Marie Rouyer ou encore Philippe Fatien...