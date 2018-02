Igor Bogdanov : Son ex Julie veut "qu'il soit jugé" et "la laisse tranquille"...

En novembre dernier, Igor Bogdanov était arrêté par la police après avoir tenté de s'introduire au domicile de son ancienne amoureuse, Julie Jardon. Le scientifique et animateur télé de 68 ans doit comparaître le 6 mars 2018 devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour "violation de domicile" et "dégradation légère de biens privés". Pour la première fois, son ex-compagne évoque sa plainte...

J'ai entrouvert la porte, c'était Igor...

C'est auprès du Parisien que la jeune femme de 24 ans, étudiante en biologie et apprentie mannequin, s'est exprimée. Julie Jardon, qui dit vouloir "rétablir la vérité sur ce qui s'est passé", a refait le déroulé de la fameuse soirée au cours de laquelle Igor Bogdanov a essayé de rentrer chez elle. La demoiselle a ainsi confirmé qu'elle rentrait à son appartement parisien vers 3 heures du matin, accompagnée de son nouvel amoureux Nicolas Mereau, et qu'ils sont alors tombés sur le scientifique qui "a menacé de casser la gueule à Nicolas, et s'en est pris à son véhicule", dit-elle. Les policiers sont alors intervenus une première fois, forçant Igor Bogdanov à quitter les lieux.

Julie Jardon poursuit son récit et déclare : "Mais une heure plus tard, j'ai entendu du remue-ménage dans la cage d'escalier. Je me suis rendue à la porte d'entrée, et là j'ai entendu un bruit de clef. J'ai entrouvert la porte, c'était Igor... Il a forcé le passage et est rentré chez moi. Tout de suite, je lui ai dit que j'étais en ligne avec mon compagnon. Mais il m'a arraché le téléphone, a insulté Nicolas puis a raccroché. Mon compagnon a aussitôt appelé la police qui est intervenue. A leur arrivée, Igor leur a déclaré qu'il ne sortirait de chez moi que par la force. J'ai alors décidé de porter plainte."

Je veux simplement qu'Igor soit jugé

Depuis son dépôt de plainte, Julie Jardon n'attend qu'une chose : que son ex-amant, qu'elle qualifie "d'assez obsessionnel, jaloux et possessif" soit condamné. "Je n'ai jamais cherché à tirer profit de la notoriété d'Igor. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans une certaine presse, il ne m'a jamais acheté mon appartement dans le 16e. Cet appartement, je l'ai hérité de mes grands-parents ! (...) Je veux simplement qu'Igor soit jugé, et qu'il me laisse tranquille", affirme-t-elle.

D'ailleurs, elle dit même avoir "subi des pressions de certains de ses amis" allant jusqu'à accuser un réalisateur avec lequel elle avait un projet, d'avoir tenté de la piéger ! "A mon arrivée, il y avait déjà Igor, son frère Grichka et un avocat. Le réalisateur nous a installés face à face, avec chacun une feuille de papier devant nous. Igor devait écrire une lettre d'excuse, et moi un retrait de plainte. Je suis partie", clame-t-elle.

Toutefois, si Julie Jardon veut que son ex soit condamné, elle ne lui garde pas trop de rancune puisque le 26 janvier, elle posait tout sourire avec lui pour les photographes au Couture Ball au Mona Bismarck American Center à Paris.

