Igor Bogdanov : Tout sourire au théâtre après sa sortie de garde à vue !

Jeudi 23 novembre, le théâtre La Bruyère dans le 9e arrondissement de Paris, accueillait la générale de la pièce Les Fantômes de la rue papillon. Pour l'occasion, plusieurs personnalités étaient présentes, à l'instar d'Igor Bogdanov, sorti de cellule !

Au photocall de la soirée, on a donc pu voir le décrié scientifique et animateur, libéré de sa garde à vue après le dépôt de plainte de son ex-compagne Julie Jardon, qui l'accusait notamment d'être entré chez elle par effraction. Igor Bogdanov, tout sourire, a pris la pose avec décontraction aux côtés de son frère Grichka, visiblement pas du tout inquiet de sa prochaine rencontre avec la justice alors qu'il est accusé de "violation de domicile et dégradations légères de biens privés"...

Devant les objectifs des photographes, on a aussi pu voir Agnès Soral, Patrick Braoudé et sa femme Guila, Marek Halter, qui se remet doucement de la récente mort de sa femme Clara, Hassen Chalghoumi (président de l'association cultuelle des musulmans de Drancy), Dominique Coubes ou encore Lamia Khashoggi, Massimo Gargia, Anne Richard, Jacques Berthier, Sylvie Malys...

Les Fantômes de la rue papillon est une pièce signée et mise en scène par Dominique Coubes, avec Michel Jonasz et Eddy Moniot. L'histoire : Le rideau s'ouvre sur un banc et son réverbère... Nous sommes devant la rue Papillon. Sur un banc, Joseph, un vieux juif solitaire... Soudain, des halos de gyrophare... le contrôle d'identité d'Haïssa, un jeune rebeu : "Tu descends de ta voiture et tu sors tes papiers !!!", "Mais j'ai rien fait, M'sieur"... Ça dégénère, un malentendu, une bousculade, un coup de feu... à 20 ans, Haïssa meurt sur le coup, le 19 février 2017. Une porte s'ouvre lourdement... Haïssa entre en scène et tombe sur Joseph, tué le 16 juillet 1942, jour de la rafle du Vel d'Hiv. La porte se referme. Ce sont deux fantômes !

La pièce se joue jusqu'au 14 janvier 2018.

Thomas Montet