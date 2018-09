Igor Bogdanov : Tout sourire auprès de Julie Jardon après la peine et les larmes

Les larmes ont séché et la peine s'atténue. Quelques jours après la mort de Cyrille.P - ami d'Igor et Grichka Bogdanov qui s'est suicidé - le scientifique de 69 ans va de l'avant. Il a participé au vernissage de l'exposition Grès Paille Box, à Paris. Il était bien accompagné...

C'est au bras du mannequin Julie Jardon, âgé de 24 ans, qu'on a pu le voir tout sourire et détendu. Igor Bogdanov et la jeune femme ont une relation compliquée puisqu'ils ont été en couple pendant deux ans avant que la demoiselle le largue et que les choses s'enveniment. En novembre 2018, Julie Jardon - qui semblait avoir refait sa vie avec Nicolas Mereau - avait porté plainte contre Igor car celui-ci aurait tenté de rentrer par la force dans son appartement parisien. Le scientifique devait même comparaître en mars dernier devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour "violation de domicile" et "dégradation légère de biens privés".

Depuis cette plainte, et alors que Julie Jardon avait dit vouloir qu'il la "laisse tranquille", les choses se sont arrangées et les amoureux ont été vus ensemble à diverses reprises, notamment lors du dernier Festival de Cannes.

Lors de ce vernissage, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine à la caserne des Célestins au siège de l'état-major de la Garde républicaine, on a aussi pu voir Philippe Faure-Brac, Sylvie Malys, Damien Striebig, Fabienne Amiach...

Thomas Montet