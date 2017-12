Ilona et Emma Smet : Premier Noël sans Johnny Hallyday pour ses petites-filles

Comment s'est déroulé ce premier Noël sans Johnny Hallyday, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 ? Laeticia Hallyday et leurs filles, Jade et Joy, sont restées à Saint-Barthélemy où le rockeur a été inhumé au petit cimetière de Lorient. Laeticia était bien entourée de ses proches amis, dont le manager de son époux, Sebastian Farran, et sa meilleure amie, Hélène Darroze. Ilona et Emma Smet, les petites-filles de Johnny et filles de David Hallyday, ont passé les fêtes en Californie.