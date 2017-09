Ilona Smet : Canon en lingerie, sa mère Estelle Lefébure est conquise !

"Si fière de toi @ilonasmet #mabeauté #pfw #etamshow", a écrit Estelle Lefébure en légende d'une photo de sa fille, publiée à l'issue du défilé Etam sur Instagram. L'événement s'est déroulé ce mardi 26 septembre à l'École nationale supérieure des beaux-arts, située rue Bonaparte dans le 6e arrondissement. Estelle s'y est rendue, assistant à son deuxième show de la journée après celui de Christian Dior.

Assise au premier rang, entre les acteurs Guillaume Canet et Gilles Lellouche – et tout près d'Isabelle Adjani et Emily Ratajkowski –, Estelle Lefébure s'est laissé porter par les prestations des artistes invités, JoeyStarr et Kool Shen, Charli XCX et Gabriel-Kane Day-Lewis. Mais elle a surtout observé les passages successifs des mannequins participants. Son attention s'est naturellement portée sur la sortie des coulisses de sa fille de 22 ans, Ilona Smet (née de son premier mariage à David Hallyday).

La jolie blonde portait une brassière et un shorty, une veste en mesh à son nom nouée autour de la taille, des chaussettes de sport et des sandales rouges à talons. Son look était accessoirisé de lunettes de style aviateur.

D'autres top models, dont les Françaises Camille Rowe et Constance Jablonski, ont enflammé le podium du défilé Etam.

La Fashion Week de Paris se poursuit jusqu'au mardi 3 octobre.