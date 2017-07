Ilona Smet : En vacances à Bali, la bombe se dévoile sexy en bikini

Cette semaine, Ilona Smet s'est confiée dans les pages du magazine Paris Match (en kiosques depuis le 4 juillet) pour évoquer sa carrière mais aussi sa vie privée. La bombe a entre autres expliqué que sa relation avec son père était "proche de celle d'un frère et d'une soeur", mais elle a aussi longuement parlé de son fiancé avec tendresse et admiration. "Les origines de Kamran sont très mélangées, puisqu'il est à la fois suisse, écossais et pakistanais ! Il était mon premier flirt et nous avons la chance, depuis cinq ans, de grandir dans la même direction. (...) J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie", a-t-elle déclaré des étoiles plein les yeux.