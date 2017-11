Ilona Smet, envoûtante à souhait, marche dans les pas de sa mère

À l'allure où va Ilona Smet, il y a fort à parier qu'elle égale au moins sa mère Estelle Lefébure. À 22 ans, la carrière du jeune mannequin a pris une jolie ampleur. Après avoir fait sensation en lingerie Etam lors de la dernière Fashion Week, la fille de David Hallyday aimante aujourd'hui les regards en couverture de l'édition italienne du magazine ELLE.

Shootée par Marc Philbert, la bombe s'affiche sur papier glacé, les sublimes traits de son visage captés au plus près. Un rouge vif pour faire ressortir des lèvres légèrement pulpeuses, un regard profond dans lequel on plonge sans attendre... Ilona Smet est magnétique à souhait, absolument envoûtante !

Et ça, ses abonnés n'ont pas manqué de le lui notifier. "Votre maman est déjà très belle, mais alors vous.... Wouaaah !!!!! Magnifique !", lui écrit notamment une internaute. "Superbe magnifique", "Une vraie beauté", "Magnifique regard", "Sublissime Ilona", "On dirait une affiche des tops modèles des années 80/90 superbe", "Vous êtes sublime sur cette couverture", peut-on lire en naviguant entre les onomatopées et autres émojis coeur. Même Sylvie Vartan y est allée de son petit commentaire, lâchant un "bella ragazza" (belle fille) on ne peut plus juste.