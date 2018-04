Ilona Smet "excitée" et sexy : La douce réponse de sa grand-mère Sylvie Vartan

Telle mère, telle fille. Quelques jours après la photo sexy d'Estelle Lefébure et sa position lascive en bikini, c'est au tour de sa fille, Ilona Smet, de prendre le relais. Tout en sensualité bien évidemment. Le 25 avril, la jeune femme devenue il y a quelques semaines égérie Mixa – comme le fut jadis sa mère – a posté une photo qui a suscité de nombreuses réactions en commentaires. "Who's excited for summer? Qui est excité pour l'été ?", a traduit maladroitement la jeune femme.

On a notamment pu croiser les mots enthousiastes de Monica Bellucci ("Un brin de fraîcheur tu es", lui a écrit la bombe italienne) ou les coeurs rouges d'Estelle Lefébure. Mais c'est le commentaire de Sylvie Vartan qui a surpris son petit monde. Il faut dire que l'iconique chanteuse, maman de David Hallyday, n'est pas franchement une adepte des réseaux sociaux, même si elle possède un compte Instagram – on soupçonne sa fille adoptive, Darina, de l'avoir coachée. "Lumineuse", écrit tout simplement l'interprète de La plus belle pour aller danser à sa petite-fille chérie. Quant à Emma Smet, la petite soeur d'Ilona, et leur tante Darina Scotti, elles ont glissé un petit "like" de circonstance.