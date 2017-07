Ilona Smet, jugée "trop maigre" mais torride dans son petit bikini

Il y en a pour qui le quotidien est un peu moins difficile que d'autres. C'est le cas d'Ilona Smet. Sur son compte Instagram, la fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure partage régulièrement des aperçus de son existence, plutôt fournie en choses cool. Et les publications, elle les multiplie notamment lorsqu'elle se trouve dans un cadre paradisiaque, en vacances, et si possible, en bikini. Récemment, la grande soeur d'Emma faisait saliver ses abonnés en posant topless et nue dans une baignoire...

Le 30 juillet 2017, la jolie bombe de 22 ans a frappé à nouveau. Cette fois-ci, elle prenait la pose dans son petit bikini orange, affichant son corps parfait et sculptural. L'effet est boeuf sur ses abonnés, qui ne tarissent pas d'éloges. "Jolie", "hot", "Super belle", "Resplendissante", "Très belle"... La majorité des commentaires sont positifs, mais pas tous.

Car Ilona et son attitude ne font pas l'unanimité. "Abusé", écrit une internaute alors qu'une autre personne la trouve "trop maigre". "Arrivée sur votre compte par curiosité à cause de vos parents, je constate que vous n'avez pas grand-chose à montrer à part un maximum de peau. C'est triste", commente également une autre anonyme, ce à quoi on lui répond : "Si j'avais un si beau corps je serais fière de le montrer ! Comme ses parents ! C'est vous la tristesse. Désolé !"