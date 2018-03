Ilona Smet : La nouvelle voie de la petite fille de Johnny Hallyday...

En dépit de la guerre d'héritage qui divise les membres de sa famille, à l'instar de sa tante Laura Smet qui vient de boucler le tournage de son premier court métrage dont sa mère, Nathalie Baye est la star, ou de son père David Hallyday qui est en tournée et de sa grand-mère Sylvie Vartan qui chantait le 16 mars 2018 au Grand Rex, Ilona Smet poursuit son petit bonhomme de chemin. Mars est un grand mois pour le jeune top model de 22 ans : ambassadrice de Balmain Hair Couture, cover girl du magazine L'Édito et nouvelle égérie Mixa, comme sa maman Estelle Lefébure, Ilona est également en couverture du prochain numéro de Magazine Figaro.

En plus de prendre la pose, la jeune femme, qui pratique la peinture, révèle son désir de devenir actrice. C'est une passion qu'elle partage avec sa petite soeur Emma (20 ans), qui suit des court d'art dramatique. Ilona raconte qu'elle passe des auditions, qu'elle a un gros projet américain dans les tuyaux et qu'elle travaille ses auditions avec un coach.

Une carrière artistique lui semble le plus logique, mais pas question de chanter comme son père, son grand-père Johnny Hallyday et sa grand-mère Sylvie Vartan : "Un héritage trop lourd, estime Ilona qui vit à Londres avec son compagnon Kamran Ahmed. Tout notre vie en était imprégnée. Il y avait toujours quelqu'un qui faisait un concert. Quand ce n'est pas notre père, c'était notre grand-mère ou notre grand-père. Pour ces occasions, nous portions nos plus jolies robes. C'était une fête. Ensuite, il y avait le dîner qui s'éternisait dans la nuit. C'était magique !" Ilona Smet raconte-t-elle cela avec une pointe de nostalgie ?

Une chose est certaine, en débutant cette nouvelle carrière, la sublime blonde n'oubliera pas ce conseil que lui ont donné Sylvie Vartan et Johnny Hallyday : "Fais ce qui te plaît, prends des risques (...) mais surtout soit exigeante avec toi-même (...) et, si un jour tu t'ennuies dans ta vie, change de route."