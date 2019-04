Ilona Smet : Nouvelle ambassadrice H&M, elle change de tête !

"Un rêve qui se réalise. Je suis tellement contente et fière de faire partie de la Conscious Collection de @hm. J'ai toujours fait le plus d'efforts pour faire des choix responsables mais encore plus après cette collaboration et j'ai hâte de partager avec vous ce que j'ai appris", a commenté la petite fille de Johnny sur le réseau social. Sur le premier cliché de campagne qu'elle a partagé, Ilona Smet apparaît avec les cheveux teints en châtain au côté de l'actrice Naomie Harris et du mannequin Filippa Lagerback. Une couleur qui change de son habituel blond clair.