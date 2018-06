Ilona Smet sexy pour Elle : Son père, son mec et Johnny, elle se confie

La grande soeur de d'Emma et Giuliano est également épanouie en amour avec Kamran, un étudiant en école de commerce avec qui elle est en couple depuis plusieurs années. Une idylle qu'elle immortalise régulièrement sur son compte Instagram et qui a reçu la bénédiction de son défunt grand-père, Johnny Hallyday : "Un jour, il m'a prise à part et m'a dit de faire attention avec les garçons, se souvient-elle. Il voulait savoir si j'avais quelqu'un, le rencontrer et s'assurer qu'il se comportait bien avec moi. Alors, on a passé les vacances ensemble, c'était super, ils se sont très bien entendus."

À l'instar de beaucoup d'enfants de stars, Ilona Smet est quant à elle peu pudique lorsqu'il s'agit de partager quelques clichés amoureux sur les réseaux sociaux, puisqu'elle avoue volontiers se réfréner : "Si je m'écoutais, je posterais des milliers de photos de Kamran... ou de mon chien ! Mais cela fatiguerait les gens..." Pas si sûr !