Ilona Smet toujours aussi folle amoureuse de son chéri, après 5 ans de relation

Pendant des années, ils vont mettre leur amour à l'épreuve de la distance. Défi remporté haut la main par les deux tourtereaux qui ont fini par emménager ensemble à Londres il y a un an et demi. Mademoiselle y poursuit sa carrière de mannequin, tandis que monsieur continue ses études dans une école de commerce, sans jamais empiéter sur la passion de sa chérie. "Il me booste en me poussant à réaliser mes rêves. Il souhaite avant tout que je sois heureuse", assure la jolie blonde qui a "envie de stabilité" et rêve "d'une histoire d'amour qui dure toute la vie". Voilà qui semble bien parti !