Ilona Smet, très craquante : Sa nouvelle couleur de cheveux enchante !

La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, Ilona Smet, a séduit ses admirateurs et admiratrices en dévoilant via Instagram une nouvelle couleur de cheveux. Le mannequin a troqué le blond contre le couleur en osmose avec la saison automnale.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu Ilona Smet

À ne pas rater