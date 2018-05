Iman Perez, Marie Sara... Impatientes avant le Longines Paris Eiffel Jumping

Roland-Garros, Finale NBA, Coupe du Monde de football : ce printemps-été, les amoureux de sport se régalent ! Une compétition hippique complète ce programme de rêve. Iman Perez, Marie Sara et la famille du défunt Jean Rochefort attendent avec impatience le début du Longines Paris Eiffel Jumping, organisé par Juan-Carlos Capelli, le vice-président et directeur marketing international de Longines et Virginie Couperie-Eiffel.

La 5e édition du Longines Paris Eiffel Jumping aura lieu les 5, 6 et 7 juillet. Jean Rochefort sera à l'honneur lors du rendez-vous, étape du Longines Global Champions Tour 2018. L'acteur décédé le 9 octobre dernier et enterré le 13 octobre était un cavalier émérite, un habitué de cette épreuve et y a même apporté une innovation. "Il avait eu l'idée de sonoriser les obstacles", a confié la directrice de l'événement, Virginie Coupérie-Eiffel, au cours d'une conférence de presse tenue mardi 29 mai au Café de l'Homme, à Paris. Il a été révélé que le Trophée Jean-Rochefort, un des prix du Longines Paris Eiffel Jumping, récompensera le meilleur couple homme-cheval. L'affiche de cette édition a été réalisée par Jean-Charles de Castelbajac, présent avec sa compagne.

La veuve du comédien, François Rochefort-Vidal, et leur fille de 28 ans, Louise, ont assisté à cette conférence de presse. Les deux femmes ont notamment été rejointes par la torera Marie Sara, et la fille de Vincent Perez, Iman Perez.

Ce même mardi 29 mai, la jeune femme de 19 ans a publié une photo d'elle sur Instagram sur son cheval, le beau Kilimandjaro, et avec son chien, Nestor.