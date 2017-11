Iman Perez, sublime cavalière entourée de ses parents pour une inauguration mode

Les amoureux des chevaux et de la mode étaient conquis. Jeudi 9 novembre 2017, la maison Miasuki présentait sa collection de luxe pour cavalières lors d'une prestigieuse soirée organisée au restaurant Loulou, à deux pas du jardin des Tuileries dans le 1er arrondissement de la capitale. Créée par Mia S. Lei, la marque propose des pièces uniques, novatrices et révolutionnaires combinées avec un style dynamique et chic. Idéales pour toutes celles qui veulent combiner le sport et l'élégance.

Aussi était-il évident de retrouver lors de cet événement l'une des cavalières les plus prometteuses de sa génération. Iman Perez, qui mène de front une carrière à cheval et dans la mode depuis quelques années, était accompagnée de ses célèbres parents Vincent Perez et Karine Silla pour profiter de cette inauguration. Sur place, la ravissante jeune femme de 18 ans a notamment retrouvé la compagnie de sa camarade Flore Giraud.

Virginie Coupérie-Eiffel, présidente du Longines Paris Eiffel Jumping, éleveuse de chevaux de sport et cavalière professionnelle, était également présente, à l'instar de sa nièce Marie Coupérie-Eiffel, talentueuse cavalière de haut niveau. Les deux femmes ont chaleureusement salué Iman Perez et Flore Giraud, fidèles compétitrices du Longines Paris Eiffel Jumping.

Mia S. Lei a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités de la mode et des arts. L'iconique styliste Catherine Baba était là, tout comme le DJ Alexandre Toesca, le décorateur d'intérieur Christian Liaigre, l'écrivain Francisca Mattéoli et son époux le chirurgien plasticien français Bertrand Mattéoli, la designer Hala Salem Achillas, l'architecte d'intérieur Maryam Mahdavi ainsi que le couple de photographes Tania et Vincent.