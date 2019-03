Imany : La chanteuse est maman pour la deuxième fois !

Imany est donc maman pour la deuxième fois. La chanteuse a donné naissance à un joli bébé et elle a révélé l'heureuse nouvelle le 1er mars 2019 sur Instagram. Toutefois, elle a gardé pour elle le sexe et le prénom...

On avait appris la grossesse de la star en novembre dernier, alors qu'elle avait partagé une photo sur son compte Instagram suivi par 50 000 abonnés. Imany, qui était aussi apparue avec un baby bump prononcé lors des remises de prix de la Sacem en décembre, est déjà la maman du petit Isaïah (3 ans). Avec l'arrivée de ce deuxième enfant, Imany n'est pas près de retourner tout de suite en studio, elle dont le dernier disque intitulé The Wrong Kind of War, date de 2016.

On imagine que la jeune femme est sur un petit nuage puisque, souffrant d'endométriose (une maladie chronique qui rend les grossesses très difficiles), rien n'indiquait qu'elle arriverait à 100% à devenir maman. Interrogée par le magazine Paulette, Imany évoquait alors son engagement auprès de l'association ENDOmind, dont le cheval de bataille est l'endométriose. "J'ai appris que j'étais atteinte de cette maladie à l'âge de 23 ans. Je souffrais depuis l'âge de 16 ans, je pensais que c'était normal. Mais la maladie ne m'a pas gênée pour avancer dans la vie. Il y a des endométrioses qui sont largement plus handicapantes que la mienne. J'ai même réussi à avoir un enfant, donc je fais partie des plus chanceuses", disait-elle. La star a aussi révélé avoir été opérée.