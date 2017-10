Incendies en Californie : Levi Leipheimer bouleversé sur les ruines de sa maison

On pourrait croire ces images sorties d'un film catastrophe hollywoodien, mais il s'agit de la sinistre réalité : les incendies qui ravagent depuis dimanche dernier la Californie sèment la désolation... Alors que les feux ont déjà causé la mort de 31 personnes et que des centaines d'autres sont signalées disparues, un illustre habitant du comté de Sonoma, Levi Leipheimer, a partagé via Instagram des photos choquantes : comme beaucoup, il a perdu sa maison – mais il est sain et sauf.

Fameux habitant de Santa Rosa, dans cette région située au nord de San Francisco très durement meurtrie par les incendies qui font rage, l'ancien coureur cycliste professionnel est retourné chez lui après le passage des flammes. Elles n'ont rien laissé sinon quelques murs porteurs et arches de pierres... "J'ai perdu ma maison, mais pas mon chez moi, ici dans le comté de Sonoma. Nous SURMONTERONS tout cela", a-t-il réagi avec caractère en arpentant les gravats de ce qui était naguère son foyer, dans un brouillard apocalyptique où l'on ne distingue même plus le soleil.

Bien connu au sein de la communauté locale, notamment pour une course cycliste caritative qu'il organise chaque année dans la région (le King Ridge GranFando), l'ancien équipier de Lance Armstrong sur le Tour de France et triple vainqueur du Tour de Californie a mis en ligne quelques heures plus tard une vidéo faite sur la route, filmant les paysages désolés, calcinés et encore fumants. "Merci d'envoyer vos pensées et vos prières aux habitants des comtés de Sonoma et Napa. Tant de mes amis, de mes voisins et de gens de ma communauté ont perdu si gros. C'est vraiment bouleversant, ça me fend le coeur", a-t-il commenté en légende.