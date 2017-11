Incroyable Talent 2017 : All in Dance Crew, Marina Mazepa... 4 nouveaux finalistes

Jeudi 23 novembre, M6 a diffusé le deuxième épisode de la demi-finale d'Incroyable Talent 2017. Une soirée riches en performances poétiques, parfois folles et touchantes. Voici les quatre nouveaux candidats qualifiés pour la grande finale !

All in Dance Crew

All in Dance Crew, groupe de danseurs composé de six garçons, a mis le feu à la scène avec des costumes inspirés de la série Game of Thrones. Ils ont proposé une chorégraphie très originale et très rythmée. Du travail de professionnels alors qu'ils viennent tout juste de quitter leurs métiers respectifs pour se consacrer entièrement à la danse.

Kamel Ouali qui avait juré ne pas offrir son Golden Buzzer a des danseurs a craqué pour eux. "La force vitale, je l'ai vue ce soir. J'ai été bousculé par la construction du numéro, je vais retenir la beauté de cette rencontre, et je buzze !", a-t-il déclaré. Tous les autres jurés ont été conquis.